Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальную прическу по форме лица: советы от эксперта
Раскрыт секрет русских отжиманий
Эксперты рассказали, как кошка предсказывает погоду
Жена Антона Макарского заявила, что не выходила замуж по расчёту
Закуска к чаю: рецепт яблочной пастилы с корицей
Цены на топливо в России растут по плану правительства - аналитик ФНЭБ
Виталия Милонова возмутили слова Павла Дурова о биологических детях
ПИК анонсировал открытие квартала "Москворечье"
Начались съёмки основного блока фильма "Смешарики. Космическая экскурсия"
В России могут ввести плату на железнодорожных переездах

Глава Минтранса поддержал предложение о платных железнодорожных переездах

1:00
Авто

После крушения поезда в Волгоградской области председатель комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев высказал идею о строительстве платных железнодорожных переездов. Об этом информирует Telegram-канал Shot.

Глава Минтранса поддержал предложение о платных железнодорожных переездах
Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev, CC BY 2.0

Роман Старовойт, министр транспорта, поддержал предложение Москвичева, добавив, что местные жители должны иметь право бесплатно пользоваться этими переездами.

Напоминаем, крушение пассажирского поезда произошло днем 29 июля 2024 года под Волгоградом, когда грузовик "КАМАЗ" столкнулся с поездом номер 491, следовавшим из Казани в Адлер, в вагонах которого находилось 803 пассажира.

Согласно данным МЧС РФ, из девяти сбитых с рельсов вагонов семь перевернулись. Около 140 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Новая "суперштурмовая" бригада ВСУ уже сталкивается с проблемой Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Последние материалы
Маленький орлан родился в зоопарке: рассказываем подробности
Актёр Александр Головин отреагировал на критику после слов о внебрачной дочери
Физик Никитин назвал безопасную дозу облучения от КТ
Астролог Татьяна Борщ предсказала окончание СВО в 2025 году
Бортпроводники международных рейсов отказываются от курортных маршрутов
Покинувшая Россию Татьяна Лазарева* вынуждена продавать вещи на аукционе
Тренер рассказал, как накачать пресс в домашних условиях
Морской коллаген улучшает здоровье кишечника, состояние кожи и волос
Супруга Курбана Омарова заявила, что по утрам у неё нет аппетита
Как уберечься от болезней, передающихся от домашних животных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников