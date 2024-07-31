В России могут ввести плату на железнодорожных переездах

После крушения поезда в Волгоградской области председатель комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев высказал идею о строительстве платных железнодорожных переездов. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Роман Старовойт, министр транспорта, поддержал предложение Москвичева, добавив, что местные жители должны иметь право бесплатно пользоваться этими переездами.
Напоминаем, крушение пассажирского поезда произошло днем 29 июля 2024 года под Волгоградом, когда грузовик "КАМАЗ" столкнулся с поездом номер 491, следовавшим из Казани в Адлер, в вагонах которого находилось 803 пассажира.
Согласно данным МЧС РФ, из девяти сбитых с рельсов вагонов семь перевернулись. Около 140 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.
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