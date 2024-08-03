Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После провалов Запад больше не доверяет администрации Зеленского
Актриса Муениеце не жалеет денег на дорогие брендовые сумки
Главные кинопремьеры 2024 года, которые взорвут мировой прокат
Секреты ухода за ногами: от ежедневной гигиены до правильной обуви
В Переславле-Залесском открылся вокзал с функцией ароматизации воздуха
Участница "Последнего героя" Маслакова выразила сочувствие Бородиной
Столкновение поезда с грузовиком в Пермском крае: один человек госпитализирован
Мишустин и Росавиация: как повысить безопасность и сохранить летчиков
Как создать яркий образ брюнеткам: советы от колориста
Что случится, если не выключить двигатель при заправке

Правила заправки автомобилей: почему нужно выключать двигатель

1:25
Авто

Многие автовладельцы задаются вопросом, почему необходимо выключать двигатель при заправке автомобиля, считая это правило устаревшим. Тем не менее, современные автомобили оснащены продвинутыми системами безопасности, и многие владельцы считают это требование пережитком. Однако, как объяснил владелец одной из АЗС в беседе с журналистами, соблюдение этого правила крайне важно.

Правила заправки автомобилей: почему нужно выключать двигатель
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Хотя автозаправочные станции сегодня оборудованы сложными системами безопасности, существуют законодательные требования, предписывающие выключать двигатель во время заправки. Это правило установлено статьей 34 Федерального закона "О пожарной безопасности", где в пункте 451 четко указан запрет на заправку автомобиля с работающим двигателем.

Эксперты подчеркивают, что АЗС являются местами повышенной опасности из-за наличия легковоспламеняющегося топлива. Несоблюдение правил может привести к серьезным последствиям, включая возможные человеческие жертвы и материальные убытки. Поэтому строгое соблюдение законов и правил безопасности необходимо не только для личной безопасности, но и для защиты окружающих. Глушение мотора при заправке — это не только рекомендация, но и обязательное законодательное требование.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Последние материалы
Как создать яркий образ брюнеткам: советы от колориста
Милош Бикович отказался от участия в политически окрашенных фильмах
Ошибки при использовании масок для лица, которые могут повредить вашей коже
Ксения Бородина раскрыла роман с Николаем Сердюковым
PNAS: генетически модифицированные бактерии могут отпугивать комаров
Необращение за медицинской помощью стало причиной смерти ребенка
Три самых злых пород собак
Ирина Болгар подтвердила родство Павла Дурова с её детьми
Российские нефтяные компании снижают темпы бурения
Советы, как правильно хранить орехи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников