Что случится, если не выключить двигатель при заправке

Правила заправки автомобилей: почему нужно выключать двигатель

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Многие автовладельцы задаются вопросом, почему необходимо выключать двигатель при заправке автомобиля, считая это правило устаревшим. Тем не менее, современные автомобили оснащены продвинутыми системами безопасности, и многие владельцы считают это требование пережитком. Однако, как объяснил владелец одной из АЗС в беседе с журналистами, соблюдение этого правила крайне важно.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Хотя автозаправочные станции сегодня оборудованы сложными системами безопасности, существуют законодательные требования, предписывающие выключать двигатель во время заправки. Это правило установлено статьей 34 Федерального закона "О пожарной безопасности", где в пункте 451 четко указан запрет на заправку автомобиля с работающим двигателем.

Эксперты подчеркивают, что АЗС являются местами повышенной опасности из-за наличия легковоспламеняющегося топлива. Несоблюдение правил может привести к серьезным последствиям, включая возможные человеческие жертвы и материальные убытки. Поэтому строгое соблюдение законов и правил безопасности необходимо не только для личной безопасности, но и для защиты окружающих. Глушение мотора при заправке — это не только рекомендация, но и обязательное законодательное требование.