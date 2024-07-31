Названа основная причина ДТП на железнодорожных переездах

Основной причиной аварий на железнодорожных переездах является нарушение правил дорожного движения водителями, как сообщают в РЖД.
За первое полугодие 2024 года из 96 ДТП 96% случились по вине водителей, которые объезжали закрытые шлагбаумы или совершали переезд на красный свет светофора. Лишь 4% аварий были вызваны техническими неисправностями автомобиля на переезде.
Напоминаем, водитель грузового автомобиля 29 июля 2024 года нарушил ПДД, выехав на железнодорожный переезд на красный свет светофора в Волгоградской области, и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер.
В результате столкновения несколько вагонов поезда сошли с рельсов и перевернулись. В поезде находилось 803 пассажира, некоторые из них получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Компания напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах и железнодорожных переездах.
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