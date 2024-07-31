Названа основная причина ДТП на железнодорожных переездах

96% ДТП на железнодорожных переездах происходит именно по этой причине

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Основной причиной аварий на железнодорожных переездах является нарушение правил дорожного движения водителями, как сообщают в РЖД.

Фото: trainpix.org by Brown, CC BY-SA 3.0

За первое полугодие 2024 года из 96 ДТП 96% случились по вине водителей, которые объезжали закрытые шлагбаумы или совершали переезд на красный свет светофора. Лишь 4% аварий были вызваны техническими неисправностями автомобиля на переезде.

Напоминаем, водитель грузового автомобиля 29 июля 2024 года нарушил ПДД, выехав на железнодорожный переезд на красный свет светофора в Волгоградской области, и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер.

В результате столкновения несколько вагонов поезда сошли с рельсов и перевернулись. В поезде находилось 803 пассажира, некоторые из них получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Компания напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах и железнодорожных переездах.