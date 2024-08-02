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Снижение цен на Skoda Kamiq: как купить мечту за копейки

Skoda Kamiq 2024 теперь дешевле на четверть миллиона рублей

1:30
Авто

В России произошло снижение цены на автомобиль Skoda Kamiq 2024 года, ввезенный через параллельный импорт. Теперь эту модель можно купить за 2,5 миллиона рублей, что на 250 тысяч рублей дешевле по сравнению с прошлым месяцем, когда минимальная цена составляла 2,75 миллиона рублей. Одно из предложений доступно в мультибрендовом салоне в Уфе.

Skoda Kamiq 2024 теперь дешевле на четверть миллиона рублей
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Модель также доступна в других городах, таких как Владивосток и Воронеж, где цены практически совпадают. Автомобиль предлагается в комплектации Comfort, которая включает климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, а также мультимедийную систему с крупным экраном и шестью подушками безопасности.

Под капотом у Skoda Kamiq находится атмосферный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 112 лошадиных сил, агрегированный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Все доступные в стране автомобили имеют одинаковую техническую комплектацию. Эксперты отмечают, что снижение цен сделало эту модель более привлекательной по сравнению с китайскими аналогами, такими как Jetour Dashing за 2,84 миллиона рублей и Omoda C5, который предлагают по цене от 2,95 миллиона рублей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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