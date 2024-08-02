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Остановили за фары, а штрафуют за всё: как не попасть в ловушку ГАИ

Информация для водителей: как избежать дополнительных штрафов при дорожном нарушении

1:40
Авто

В некоторых обстоятельствах, например, при остановке автомобиля за выключенные фары, сотрудник дорожной полиции может наложить несколько штрафов, включая штраф за отсутствие страховки ОСАГО или другие нарушения. В результате водитель может столкнуться с множественными штрафами. Представитель дорожной полиции объяснил журналистам, как избежать таких ситуаций и в каких случаях это возможно.

Информация для водителей: как избежать дополнительных штрафов при дорожном нарушении
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, CC BY-SA 3.0

Согласно статье 4.4 КоАП РФ, полицейский имеет право выписать штрафы за несколько нарушений одновременно, таких как использование слишком темной тонировки, непропуск пешеходов на пешеходном переходе или эксплуатация зимней резины летом. Это может привести к значительным финансовым выплатам за каждое нарушение. Однако есть способы избежать накопления штрафов.

Двойных штрафов можно избежать, если нарушения касаются одной и той же статьи закона. Если нарушения связаны друг с другом, полицейский может наложить штраф только за одно из них. Например, если водитель пересек стоп-линию (штраф 800 рублей), проехал на красный свет (1000 рублей) и не уступил дорогу пешеходам (1500-2500 рублей), то будет выписан штраф только за наиболее серьезное нарушение — непропуск пешеходов. Если к этому добавляется еще и непристегнутый ремень безопасности, то штраф увеличится на 1000 рублей. Часто встречается, что двойные штрафы поступают от дорожных камер, но их можно оспорить через портал Госуслуги.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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