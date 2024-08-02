Урал-375: почему этот грузовик был любимцем и проблемой советской армии

Преимущества и недостатки грузовика Урал-375

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Представить Советскую армию без грузовика Урал-375 довольно трудно. Производство этого автомобиля продолжалось с 1961 по 1982 годы. Он славился своей универсальностью, проходимостью и надежностью, превосходно справляясь с транспортировкой различных грузов, военной техники и персонала в самых тяжелых условиях. Однако у него был один значительный минус.

Фото: wikipedia by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Грузовик Урал-375 оснащался бензиновым двигателем V8 мощностью 180 лошадиных сил, который позволял развивать скорость до 75 км/ч и обладал отличной тяговой способностью. Благодаря полному приводу, грузовик мог преодолевать самые сложные участки бездорожья. При этом его грузоподъемность составляла 4,5 тонны, что делало его идеальным как для перевозки грузов, так и для транспортировки личного состава. В кабине помещались три человека, но при необходимости могли разместиться до пяти.

В состав оборудования грузовика входила система регулировки давления в шинах, что повышало его проходимость в различных дорожных условиях. Урал-375 отличалась высокой надежностью и простотой конструкции, что упрощало её ремонт и техническое обслуживание. Многообразие модификаций также было существенным преимуществом. Тем не менее, его серьезным недостатком был высокий расход топлива: около 48 литров на 100 км в смешанном режиме, что затрудняло его использование в длительных операциях.