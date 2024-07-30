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Беспилотный броневик "Зубило" готовят к серийному производству

В России начнётся выпуск беспилотного броневика

1:17
Авто

Российские военные планируют провести испытания беспилотного бронеавтомобиля под названием "Зубило", пишет Quto.

В России начнётся выпуск беспилотного броневика
Фото: РИА Новости by Алексей Майшев / РИА Новости is licensed under Free More info

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил о планах начала серийного производства беспилотного броневика "Зубило".

Новый автомобиль на колесах с автоматизированным управлением, предназначенный для перевозки раненых, грузов, доставки боеприпасов, заправки радиостанций и квадрокоптеров, разработанный компанией "Ремдизель", будет переведен в массовое производство только после проверки военных испытаний, уточнил Чемезов.

Общая масса автомобиля составляет 16 тонн, а в незагруженном состоянии — 13 300 килограммов. Грузоподъемность составляет 2 700 килограммов. Мощность двигателя составляет 350 лошадиных сил. Максимальная скорость на шоссе достигает 100 километров в час. Автомобиль также оснащен 23-миллиметровой быстрой зенитной установкой ЗУ-23-2.

Беспилотный автомобиль "Зубило" был впервые продемонстрирован на форуме "Армия — 2023".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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