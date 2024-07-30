Парковка авто с вывернутыми колёсами чревата последствиями

Специалист объяснил, почему опасно парковать автомобиль с вывернутыми колесами, передает Quto.
Во-первых, такое положение колес создает лишнюю нагрузку на рулевой механизм, что может привести к преждевременному износу и поломке рулевых частей.
Во-вторых, неравномерное напряжение на шины при вывернутых колесах может вызвать неравномерный износ и повреждение шин.
В-третьих, такая парковка увеличивает риск повреждения автомобиля, особенно если парковка происходит на склоне или в ограниченном пространстве.
Эксперт настоятельно рекомендует парковать автомобиль с прямо стоящими колесами. В исключительных случаях, например, на узких улицах, если все-таки необходимо вывернуть колеса, то делать это следует с минимальным углом, чтобы уменьшить нагрузку на рулевой механизм и предотвратить возможные повреждения.
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