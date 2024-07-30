Частые поездки на авто приводят к повышенным рискам для здоровья

Длительное пребывание за рулём провоцирует болезни

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Частые поездки на автомобиле могут увеличить риски для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы, пишет auto.mail.ru.

Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Кардиолог и терапевт Иван Степаненко говорит, что долгое пребывание за рулем может привести к набору веса и повышению артериального давления. В сочетании с хроническим стрессом, плохим питанием и нерегулярным графиком работы то может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показали, что водители, которые проводят много времени за рулем, имеют более высокий риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца. Например, в Бразилии выявили, что почти половина дальнобойщиков страдает артериальной гипертензией.

Нерегулярный график работы также может привести к нарушениям сна, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Для снижения рисков водителям рекомендуется вести здоровый образ жизни: заниматься физическими упражнениями, делать короткие перерывы на разминку, выбирать здоровые продукты питания, избегать соли и жиров. Также важно уметь управлять стрессом, проходить регулярные медицинские осмотры и обращать внимание на эргономику сиденья в автомобиле.