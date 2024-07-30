Ежегодно в Великобритании угоняют почти 130 000 автомобилей, и три четверти случаев так и остаются нераскрытыми, пишет Autoexpress.
Данные Управления национальной статистики показывают, что, несмотря на самый высокий уровень угона автомобилей с 2000-х годов и повышенное внимание к этой проблеме, количество угнанных автомобилей сократилось лишь на незначительные 960 единиц за последний отчетный период — со 130 119 за 12 месяцев с марта 2022 года до 129 159 за 12 месяцев с марта 2023 года.
Такой стабильно высокий уровень краж объясняется тем, что воры становятся все более опытными в отношении постоянного ужесточения безопасности автомобилей, используя такие методы, как угон автомобилей без ключа. Также была отмечена нехватка специальных подразделений по борьбе с угонами автомобилей в полицейских управлениях.
Эксперты отмечают, что сегодня автоугон — это настоящая игра в кошки-мышки между производителями автомобилей и преступниками, когда автопроизводители постоянно ужесточают меры безопасности, а воры используют все более изощренную тактику, чтобы обойти их системы.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.