Нужен глаз да глаз: в Великобритании ежедневно угоняют до 350 автомобилей

В Великобритании 77% случаев угнанных автомобилей за прошлый год так и не раскрыты

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Ежегодно в Великобритании угоняют почти 130 000 автомобилей, и три четверти случаев так и остаются нераскрытыми, пишет Autoexpress.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Данные Управления национальной статистики показывают, что, несмотря на самый высокий уровень угона автомобилей с 2000-х годов и повышенное внимание к этой проблеме, количество угнанных автомобилей сократилось лишь на незначительные 960 единиц за последний отчетный период — со 130 119 за 12 месяцев с марта 2022 года до 129 159 за 12 месяцев с марта 2023 года.

Такой стабильно высокий уровень краж объясняется тем, что воры становятся все более опытными в отношении постоянного ужесточения безопасности автомобилей, используя такие методы, как угон автомобилей без ключа. Также была отмечена нехватка специальных подразделений по борьбе с угонами автомобилей в полицейских управлениях.

Эксперты отмечают, что сегодня автоугон — это настоящая игра в кошки-мышки между производителями автомобилей и преступниками, когда автопроизводители постоянно ужесточают меры безопасности, а воры используют все более изощренную тактику, чтобы обойти их системы.