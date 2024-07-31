Зачем мазать горчицей машину: опытные водители молчат об этом

Эксперты ответили, зачем наносить горчицу на машину

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Опытные водители иногда прибегают к использованию горчицы. Этот необычный метод может временно помочь скрыть повреждения на лакокрасочном покрытии автомобиля. Хотя решение и носит временный характер, оно позволяет скрыть повреждение на поверхности авто на короткий срок.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Этого времени может быть достаточно, чтобы полностью устранить проблему и восстановить кузов. Важно помнить: для этого метода подходит только горчичная паста.

Порошок не удержится на поверхности и, более того, может её ещё больше поцарапать. Ваши действия: нанесите горчицу на поврежденный участок, затем тщательно разотрите её тканью или полировальной машиной. После этих простых действий вы увидите блестящий, словно новый, участок корпуса.

Однако, напоминаем: эффект кратковременный. Лучше обратиться к специалистам по покраске.