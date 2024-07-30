Санкт-Петербург вводит запрет на парковку электросамокатов в центре города

Центр Петербурга станет свободен от электросамокатов

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В Санкт-Петерубрге с ближайшего четверга, 1 августа, вводят запрет на парковку средств индивидуальной мобильности, сообщает Петербург2.

Фото: commons.wikimedia.org by Sukharewskaya, CC BY-SA 4.0

Запрет касается Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов города.

Ранее в названных районах уже запрещали парковать и перемещать электросамакаты на время, когда проводились репетиции и парад по случаю Дня ВМФ. Данное решение было одобрено как жителями и гостями города, поэтому городское правительство приняло решение о запрете парковки для самокатов в центре Санкт-Петербурга на постоянной основе.

Следить за выполнением данного решения будет региональный комитет по транспорту.