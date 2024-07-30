В Санкт-Петерубрге с ближайшего четверга, 1 августа, вводят запрет на парковку средств индивидуальной мобильности, сообщает Петербург2.
Запрет касается Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов города.
Ранее в названных районах уже запрещали парковать и перемещать электросамакаты на время, когда проводились репетиции и парад по случаю Дня ВМФ. Данное решение было одобрено как жителями и гостями города, поэтому городское правительство приняло решение о запрете парковки для самокатов в центре Санкт-Петербурга на постоянной основе.
Следить за выполнением данного решения будет региональный комитет по транспорту.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.