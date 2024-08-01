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Больше никаких капель: откройте секрет чистых зеркал в дождливую погоду

Защита боковых зеркал автомобиля от дождя: что выбрать

2:20
Авто

Время от времени автомобилистам приходится управлять автомобилем во время дождя. При этом важно быть особенно внимательным, так как видимость ограничена дождевыми каплями, которые также могут оседать на боковых зеркалах, усложняя обзор. Однако владелец автосервиса поделился с порталом naavtotrasse. ru простым способом избежать этой проблемы.

Защита боковых зеркал автомобиля от дождя: что выбрать
Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Итак, как предотвратить оседание капель дождя на боковых зеркалах и стеклах автомобиля? Существует несколько методов, и важно выбрать наиболее подходящий. Во-первых, многие современные автомобили оснащены функцией подогрева боковых зеркал. Включив эту опцию во время дождя, можно добиться испарения воды с поверхности зеркал. Однако частое использование подогрева может увеличить расход топлива.

Более простым и проверенным способом является использование специального средства под названием "Антидождь". Его можно приобрести в магазинах автозапчастей. Нанесение этого состава на стекла и зеркала автомобиля способствует тому, что вода быстро стекает с поверхности. Однако такое средство может быть дорогостоящим и требует регулярного применения, примерно раз в две недели.

Альтернативным и экономичным способом является использование обычной пены для бритья. Важно использовать именно пену, а не гель. Пена наносится на внешние стеклянные поверхности автомобиля и затем тщательно вытирается ветошью. Это обеспечивает аналогичный эффект, что и от "Антидождя", на несколько дней или неделю.

В последнее время на рынке появились и другие доступные средства для борьбы с оседанием капель дождя на боковых зеркалах. Например, специальные наклейки с составом "Антидождь". Достаточно наклеить такие наклейки на зеркала и через несколько минут снять их. Это временно решит проблему оседания капель.

Также стоит обратить внимание на защитную пленку с аналогичным эффектом, которая доступна на маркетплейсах. Наклеив такую пленку на зеркальные элементы, можно не только предотвратить оседание воды, но и защитить зеркала от механических повреждений.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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