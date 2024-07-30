Почему водители возят с собой лимон: неожиданное применение

В дальние поездки многие автомобилисты берут с собой лимон. И это неслучайно, ведь этот цитрусовый плод может оказаться полезным в определённой сложной ситуации. Речь идёт о том случае, когда водитель начинает сильно уставать за рулём. Это может произойти при долгом пути или ночной поездке.
Как помогает лимон
Если водитель чувствует усталость, стоит положить под язык тонкий ломтик лимона. Кислый вкус лимона взбодрит автомобилиста и поможет ему прийти в себя.
Усталость уйдёт, реакция станет быстрее, и водитель будет лучше видеть дорогу. Таким образом, лимон помогает водителю оставаться сосредоточенным и внимательным, снижая риск ДТП. Однако, если даже после употребления лимона сонливость не проходит, лучше остановиться на обочине и отдохнуть.
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