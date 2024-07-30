Почему водители возят с собой лимон: неожиданное применение

Водители объяснили, почему они возят с собой лимон

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В дальние поездки многие автомобилисты берут с собой лимон. И это неслучайно, ведь этот цитрусовый плод может оказаться полезным в определённой сложной ситуации. Речь идёт о том случае, когда водитель начинает сильно уставать за рулём. Это может произойти при долгом пути или ночной поездке.

Фото: commons.wikimedia.org by Aminoxtrt, CC BY-SA 4.0

Как помогает лимон

Если водитель чувствует усталость, стоит положить под язык тонкий ломтик лимона. Кислый вкус лимона взбодрит автомобилиста и поможет ему прийти в себя.

Усталость уйдёт, реакция станет быстрее, и водитель будет лучше видеть дорогу. Таким образом, лимон помогает водителю оставаться сосредоточенным и внимательным, снижая риск ДТП. Однако, если даже после употребления лимона сонливость не проходит, лучше остановиться на обочине и отдохнуть.