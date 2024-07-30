Зачем водители возят с собой луковицу: овощ пригодится в этом случае

Стало известно, зачем возить с собой луковицу

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Некоторые водители возят с собой репчатый лук. Этот овощ может оказаться полезным в одной очень опасной ситуации. Речь идёт о проблемах с автомобильными фарами. С помощью лука водитель может быстро вернуть фарам их первоначальный вид.

Фото: commons.wikimedia.org by Bi-frie, CC BY 3.0

Когда нужно использовать лук

Лук пригодится, если фары сильно загрязнились и потускнели. Это может случиться в любое время года, в том числе и зимой, когда на дорогах много реагентов. Чтобы очистить фары, возьмите луковицу, разрежьте её пополам и протрите срезом загрязнённые фары.

Содержащиеся в репчатом луке вещества способствуют растворению загрязнений. В результате фары очистятся быстро и просто, приобретут прозрачность и снова будут ярко светить. Таким образом, управление автомобилем в тёмное время суток станет более безопасным.