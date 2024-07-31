Почему при перегреве двигателя нельзя сразу открывать капот

Аномальная жара, которая установилась в нескольких регионах России, создает проблемы не только для людей, но и для транспортных средств. Автоэксперт Владимир Сажин дал советы по предотвращению перегрева двигателя автомобиля во время поездок.
Сажин отметил, что при неисправной системе охлаждения любой автомобиль, независимо от марки, класса и года выпуска, может перегреться, как самовар. В случае перегрева, в первую очередь, следует припарковаться на обочине, чтобы не мешать другим участникам движения, советует эксперт.
"Открывать капот нужно только тогда, когда двигатель остынет. Пока двигатель горячий, лучше его не трогать. Как и в случае с духовкой, горячее остается горячим, а холодное холодным. Напомню, что температура кипения охлаждающей жидкости составляет 100 градусов, и она может выбрызнуть на лицо любопытного водителя", — объясняет Сажин.
Причиной перегрева могут быть различные неисправности: от неработающего вентилятора до сломанного датчика, отмечает эксперт.
"Также не стоит поливать двигатель холодной водой для его охлаждения, чтобы не повредить его. Не забывайте, что перегрев двигателя может привести к выгоранию масла и заклиниванию двигателя", — предупреждает Сажин.
Он также напомнил, что летом нет необходимости прогревать двигатель, как зимой. Достаточно минуты работы мотора, чтобы масло распределилось по системе и стало вязким. В жаркую погоду масло и так уже разогрето, подчеркивает специалист.
Сажин привел в пример немецкие автомобили, которые не требуют прогрева, так как рассчитаны на холодный пуск. Он также советует не нагружать двигатель сразу после запуска.
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