Как не разориться на платных трассах: секреты экономии от автоэксперта

Эксперт Шерстенников рассказал, как ездить по платным трассам и экономить бензин

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Проезд по платным трассам на высокой скорости может обойтись дорого, однако есть способ сэкономить, поделился автоэксперт, шеф-редактор автомобильного маркетплейса Fresh Сергей Шерстенников.

Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

Он отметил, что при скорости выше 110 км/ч расход топлива резко возрастает.

"Для тех, кто никогда не ездил на большие расстояния со скоростью 130-150 км/ч, может быть сюрпризом, насколько высок расход топлива при таком режиме", — подчеркнул эксперт.

Шерстенников пояснил, что на такой скорости расход топлива приближается к расходу в плотных пробках. Особенно резкое увеличение расхода наблюдается у автомобилей с высоким дорожным просветом, таких как популярные кроссоверы, отметил он.

"Самый простой способ уменьшить стоимость проезда по платной трассе — это не превышать разрешенную скорость и не прибавлять к ней ненаказуемые 20 км/ч. Оптимальным балансом между затратами времени и топлива будет скорость 110 км/ч", — объяснил специалист.

Если ехать на высокой скорости, расход бензина увеличится, заключил Шерстенников.