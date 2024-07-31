Как не разориться на платных трассах: секреты экономии от автоэксперта

Проезд по платным трассам на высокой скорости может обойтись дорого, однако есть способ сэкономить, поделился автоэксперт, шеф-редактор автомобильного маркетплейса Fresh Сергей Шерстенников.
Он отметил, что при скорости выше 110 км/ч расход топлива резко возрастает.
"Для тех, кто никогда не ездил на большие расстояния со скоростью 130-150 км/ч, может быть сюрпризом, насколько высок расход топлива при таком режиме", — подчеркнул эксперт.
Шерстенников пояснил, что на такой скорости расход топлива приближается к расходу в плотных пробках. Особенно резкое увеличение расхода наблюдается у автомобилей с высоким дорожным просветом, таких как популярные кроссоверы, отметил он.
"Самый простой способ уменьшить стоимость проезда по платной трассе — это не превышать разрешенную скорость и не прибавлять к ней ненаказуемые 20 км/ч. Оптимальным балансом между затратами времени и топлива будет скорость 110 км/ч", — объяснил специалист.
Если ехать на высокой скорости, расход бензина увеличится, заключил Шерстенников.
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