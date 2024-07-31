Эксперт раскрыл секреты: почему важно обслуживать автомобиль дважды в год

Эксперт Соколов объяснил, как часто нужно проводить техническое обслуживание

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Для увеличения срока службы автомобиля важно поддерживать его в хорошем состоянии, поэтому техническое обслуживание рекомендуется проводить не менее двух раз в год. Такой совет дал эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Максим Соколов.

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По его мнению, необходимо регулярно проверять уровень моторного масла, антифриза, жидкости для стеклоомывателя и жидкости гидроусилителя руля, ориентируясь на отметки уровня нормы. Важно следить за давлением в шинах: если они часто теряют воздух, возможно, присутствуют повреждения, и следует обратиться в шиномонтаж, советует Соколов.

"Следите за исправностью фар. Перегоревшие лампочки нужно своевременно заменять. Обращайте внимание на ошибки двигателя: при загоревшемся значке Check Engine используйте автомобильный сканер для чтения ошибок, но устранением проблемы должен заниматься специалист. Проверяйте заряд аккумулятора, особенно в холодное время года и после длительных простоев. Для диагностики и зарядки аккумулятора используйте пускозарядные устройства", — перечисляет эксперт.

Кроме того, стоит периодически проверять подвеску, особенно при появлении посторонних звуков во время движения автомобиля.

"Изношенные щетки стеклоочистителей нужно оперативно заменять. Перед началом холодов замените стеклоомывающую жидкость с летней на зимнюю. Регулярно осматривайте состояние приводного ремня, свечей зажигания, агрегатов и крепежных элементов. Для обслуживания могут понадобиться ключи, торцевые и свечные головки, а также трещотка", — подчеркивает эксперт.

Осмотр автомобиля следует проводить минимум два раза в год — перед началом летнего и зимнего сезонов. Прислушивайтесь к различным посторонним звукам, обращайте внимание на источники вибраций, запахов и на протечки. Используйте только качественные жидкости и масла. Особое внимание уделяйте пыльникам, крепежным элементам и свечам, подытожил Соколов.