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Не паникуйте: как спасти двигатель, если он перегревается в жару

Водителям объяснили, что долить в двигатель, если в дороге выкипел антифриз

2:39
Авто

В жару многие автомобили сталкиваются с различными проблемами, особенно с системой охлаждения двигателя. Антифриз, защищающий двигатель от перегрева, может незаметно вытекать через микротрещины или слабые соединения, а также закипать из-за скрытых неисправностей. Оба случая могут привести к серьезным повреждениям двигателя. Портал njcar. ru объясняет, что делать, если антифриз испарился, а под рукой нет запасной жидкости.

Водителям объяснили, что долить в двигатель, если в дороге выкипел антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, CC BY 2.0

Застрять в пробке с перегревающимся двигателем — это испытание на нервы. Когда мотор начинает перегреваться, уровень стресса возрастает, особенно если другие водители не спешат на помощь. Если уровень антифриза на нуле, а в багажнике нет запаса, нужно сохранять спокойствие. Решение проблемы с системой охлаждения следует начать немедленно, чтобы избежать катастрофических последствий.

Перегрев двигателя может привести к дорогостоящему ремонту. Как только температура начинает расти, необходимо включить печку на максимум и осторожно съехать на обочину. Двигатель можно заглушить, но оставить зажигание включенным, чтобы печка продолжала отводить тепло.

После остановки нужно осторожно открыть капот и проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, не снимая крышку сразу, так как это опасно. Если уровень антифриза критически низок, а запасной жидкости нет, следует искать помощь.

Необходимо выяснить, какой тип жидкости используется, и попросить помощи у проезжающих водителей. Возможно, кто-то сможет помочь. Если у них нет нужного антифриза, можно использовать универсальную жидкость класса G12++, которая совместима с большинством марок и типов антифризов. Это временное решение, но лучше, чем отсутствие охлаждающей жидкости.

Долив дистиллированной воды — крайняя мера. Добавление даже небольшого количества воды, например, одного-двух литров, снизит температуру закипания охлаждающей жидкости, что может привести к повторному перегреву. Лучше добавлять не более 200-300 мл воды и при первой возможности полностью заменить охлаждающую жидкость в автосервисе.

Если двигатель закипел рядом с автозаправочной станцией, это удача. На АЗС можно купить антифриз. Если антифриз уходит быстро из-за пробитого радиатора или порванного патрубка, и поблизости нет магазина автозапчастей, лучше вызвать эвакуатор.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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