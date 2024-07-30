Автосервисы обманывают клиентов: как избежать подмены запчастей и некачественного ремонта

Эксперт Березин назвал случаи, когда важно наблюдать за ремонтом авто в сервисе

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В России функционирует от 70 до 100 тысяч автосервисов, по разным оценкам. Некоторые из них предпринимают различные меры, чтобы не допустить автовладельца в ремонтную зону, что противоречит российскому законодательству, сообщил руководитель отдела обучения НПК "Автоприбор" Артем Березин.

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Эксперт отметил, что в некоторых случаях владелец автомобиля не только может, но и должен присутствовать при ремонте. Основной причиной допуска является недоверие к качеству и полноте предоставляемых услуг.

"В информационном пространстве можно найти множество примеров некачественного ремонта и поломок, вызванных ошибками автомехаников. Поэтому логично, особенно при обращении в новый автосервис, стремиться обезопасить себя от халатности и непрофессионализма. Единственный способ сделать это — присутствовать при ремонте", — объясняет Березин.

Некоторые автосервисы предлагают альтернативу в виде мониторов, позволяющих автовладельцам наблюдать за работой мастеров. Однако, даже в этом случае, видеообзор не всегда полон из-за ограниченного угла камеры, подчеркивает Березин.

Если, например, заменяют масло и фильтры, проверить факт их замены можно и после завершения всех работ, без необходимости стоять рядом с мастером, отмечает Березин.

"Но при замене тормозных колодок и дисков ситуация иная. Такая работа должна сопровождаться комплексным обслуживанием тормозной системы, включая очистку и обработку всех деталей, а также использование соответствующих смазок. Оценить качество работы на собранном колесе невозможно", — утверждает эксперт.

При замене системы сцепления необходима комплексная диагностика смежных элементов, включая проверку сальников и состояния шлицевой группы. Правильная установка сцепления обеспечит его срок службы в 150 тысяч км, но любые нарушения могут значительно сократить этот срок.

Березин также рассказал о случаях подмены запчастей на более дешевые аналоги или замены "хорошего на новое". Поэтому важно следить за тем, какие запчасти устанавливаются на автомобиль и насколько корректно это отражено в заказ-наряде.

"Именно поэтому при сложных процедурах важно присутствовать лично и насторожиться, если вам этого не позволяют. Если наблюдать за ремонтом невозможно, можно договориться с мастером о фотосъемке и отправке снимков через мессенджер", — советует эксперт.

Также стоит попросить мастеров складывать все демонтированные детали в багажник автомобиля. Но, наблюдая за ремонтом, не стоит отвлекать специалистов вопросами или разговорами, подытожил Березин.