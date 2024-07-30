Финансовый кошмар: Ford теряет миллиарды на отзывных кампаниях

За последние несколько лет Ford запустил множество отзывных кампаний, что негативно отразилось на финансовых показателях компании. За последние три месяца расходы Ford на отзывы и исполнение гарантийных обязательств достигли 2,3 млрд долларов (примерно 196,4 млрд рублей).
Согласно квартальному финансовому отчету Ford, компания теряет ежедневно 25,5 млн долларов (около 2,2 млрд рублей) из-за отзывов. Во втором квартале 2024 года расходы Ford на эти цели увеличились на 800 млн долларов (68,3 млрд рублей) по сравнению с первым кварталом.
С начала 2024 года Ford запустил 37 отзывных кампаний, затронувших более 3,5 млн автомобилей, что сделало компанию лидером среди мировых автопроизводителей по числу отзывов. На втором месте находится Chrysler с 36 отзывами и более 2,2 млн автомобилей.
Сообщается, что Ford предпринял несколько инициатив для улучшения качества своих автомобилей, однако видимых результатов они пока не принесли. В компании объясняют рост расходов на проведение отзывов и выполнение гарантийных обязательств проблемами с автомобилями, выпущенными в период пандемии коронавируса, которая вызвала перебои с поставками и производственные сложности.
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