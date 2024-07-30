Ремонт подвески на грани катастрофы: как плохие дороги разрушают ваши машины

Плохое состояние дорог негативно влияет на многие компоненты автомобиля, особенно на подвеску. Это приводит к тому, что владельцы автомобилей чаще обращаются за заменой её деталей. Об этом сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
"На плохих дорогах страдают шаровые опоры, сайлентблоки, пыльники и амортизаторы. Именно система амортизации берет на себя основную нагрузку при ударах, таких как выбоины и кочки. Мы часто сталкиваемся с случаями, когда изношенные или некачественные шаровые опоры разваливаются на серьезных ямах. Кроме того, ШРУСы, или как их называют в народе "гранаты", деформируются или выходят из строя от езды по плохим дорогам", — рассказал специалист.
Также страдает система рулевого управления, включая рулевую рейку, тяги и наконечники, которые особенно чувствительны к сильным ударам, добавляет Родионов. Шины первыми ощущают препятствия на дороге, поэтому их ресурс быстро снижается из-за плохих дорог. Частые удары сбивают углы установки колес, и машину начинает уводить в сторону.
"Интенсивное и частое торможение также негативно сказывается на тормозной системе. Колодки быстрее изнашиваются, тормозные диски могут перегреваться и деформироваться, что приводит к биению при нажатии педали тормоза и снижению эффективности торможения в целом", — объясняет эксперт.
В целом, плохие дороги вынуждают водителей часто маневрировать, объезжая препятствия, что увеличивает риск ДТП и необходимость кузовного ремонта, констатирует Родионов. Он советует после длительной езды по некачественному покрытию проверять шаровые опоры, сайлентблоки, пыльники, амортизаторы и другие детали.
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