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Ремонт подвески на грани катастрофы: как плохие дороги разрушают ваши машины

Эксперт Родионов рассказал, что чаще всего ломается в машине из-за плохих дорог

1:59
Авто

Плохое состояние дорог негативно влияет на многие компоненты автомобиля, особенно на подвеску. Это приводит к тому, что владельцы автомобилей чаще обращаются за заменой её деталей. Об этом сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Эксперт Родионов рассказал, что чаще всего ломается в машине из-за плохих дорог
Фото: Openverse by Dima st bk, CC BY-SA 4.0

"На плохих дорогах страдают шаровые опоры, сайлентблоки, пыльники и амортизаторы. Именно система амортизации берет на себя основную нагрузку при ударах, таких как выбоины и кочки. Мы часто сталкиваемся с случаями, когда изношенные или некачественные шаровые опоры разваливаются на серьезных ямах. Кроме того, ШРУСы, или как их называют в народе "гранаты", деформируются или выходят из строя от езды по плохим дорогам", — рассказал специалист.

Также страдает система рулевого управления, включая рулевую рейку, тяги и наконечники, которые особенно чувствительны к сильным ударам, добавляет Родионов. Шины первыми ощущают препятствия на дороге, поэтому их ресурс быстро снижается из-за плохих дорог. Частые удары сбивают углы установки колес, и машину начинает уводить в сторону.

"Интенсивное и частое торможение также негативно сказывается на тормозной системе. Колодки быстрее изнашиваются, тормозные диски могут перегреваться и деформироваться, что приводит к биению при нажатии педали тормоза и снижению эффективности торможения в целом", — объясняет эксперт.

В целом, плохие дороги вынуждают водителей часто маневрировать, объезжая препятствия, что увеличивает риск ДТП и необходимость кузовного ремонта, констатирует Родионов. Он советует после длительной езды по некачественному покрытию проверять шаровые опоры, сайлентблоки, пыльники, амортизаторы и другие детали.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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