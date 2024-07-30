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Скрытые причины летнего расхода топлива: что вам не рассказывали производители

Как летняя жара влияет на расход топлива вашего автомобиля

2:38
Авто

Проблема расхода топлива всегда волнует водителей. В условиях постоянного роста цен на бензин эффективность двигателя становится важнейшим критерием при выборе автомобиля. Как новые, так и старые машины могут потреблять больше топлива в определенных условиях, чем ожидалось. Портал njcar. ru объяснил, почему летом расход топлива может неожиданно увеличиться.

Как летняя жара влияет на расход топлива вашего автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Данные о расходе топлива, представленные производителями, часто не совпадают с реальностью. Даже новый двигатель может потреблять на несколько литров больше, чем указано в инструкции. Это связано с тем, что тесты проводятся в идеальных лабораторных условиях, которые сложно воспроизвести на реальных дорогах. Однако бывает, что, привыкнув к определенному уровню расхода, водитель замечает его рост, даже если стиль вождения остался прежним. Что может быть причиной этого явления?

Первое, что стоит проверить: когда в последний раз менялось моторное масло? Регулярная замена масла — это не просто рекомендация, а необходимость. Со временем свойства масла ухудшаются, особенно его вязкость. Если масло не менять долго, оно становится более густым, что нарушает эффективную смазку и охлаждение двигателя. Результат? Увеличенный расход топлива.

В летнюю жару расход топлива может возрасти не только из-за работы кондиционера. Многие водители выключают его и открывают окна. Но стоит помнить, что открытые окна также увеличивают расход топлива примерно на 10%.

Однако это только вершина айсберга. Менее заметная, но не менее важная причина — загрязнение и износ топливной системы (ТС). Со временем отложения и нагар в ТС могут увеличить расход топлива до 30%. Это влияет на эффективность сгорания топлива и работу двигателя в целом, особенно в летний сезон, когда тепловая нагрузка на двигатель возрастает.

Если владелец начал замечать, что расход горючего вырос, стоит вспомнить, какой бензин использовался в последнее время. Низкооктановое топливо АИ-92, используемое вместо рекомендованного АИ-95 или АИ-100, также приводит к увеличению расхода топлива в жару.

Также следует учитывать изменения в водительских привычках. Летом появляется соблазн ездить быстрее и с резкими ускорениями. Все это может привести к увеличению расходов на топливо.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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