Почему японцы видят зелёный как синий? Необычная история светофоров

Зелёный или синий: почему в Японии светофоры отличаются

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Знаете ли вы, что в Японии разрешающий сигнал светофора не зеленый, а синий? У этой традиции есть интересное объяснение.

Фото: Wikipedia by Kryp, PDM

Почему в Японии разрешающий сигнал светофора синий, а не зеленый?

Долгое время японцы обозначали зеленый и синий цвета одним словом — "аоi". Позже для обозначения зеленого начали использовать слово "midori". Однако большинство японцев продолжали называть зеленый цвет "аоi", что создало путаницу.

Первые светофоры в Японии установили в 1930-х годах, и они имели обычный зеленый разрешающий сигнал. Но люди все равно называли его "аоi", а не "midori". В итоге, в 1973 году японское правительство решило, что разрешающий сигнал светофора должен быть синим, чтобы избежать путаницы.