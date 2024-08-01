Узнайте, почему расположение бензобака имеет значение для вашей безопасности

Почему бензобаки автомобилей расположены по-разному

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Автомобили отличаются по цвету, типу кузова, мощности двигателя и многим другим характеристикам. В результате, машины можно разделить на различные категории по множеству признаков.

Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

Среди этих различий есть и весьма интересные, например, расположение горловины бензобака. У одних автомобилей она находится слева, у других — справа.

Почему так происходит? Существует несколько объяснений.

Традиции стран

Расположение горловины бензобака часто зависит от страны-производителя автомобиля. В некоторых странах удобнее, чтобы она была слева, в других — справа. Это связано с различиями в конструкции автозаправочных станций в разных странах.

Безопасность

Расположение бензобака также может зависеть от особенностей конкретной модели автомобиля. Производители проводят тесты, чтобы определить, в каком месте горловина бензобака будет безопаснее с точки зрения риска утечки топлива и возгорания. На основании этих тестов принимается решение о расположении горловины.

Снижение нагрузки на АЗС

Разделение автомобилей на два типа — с бензобаком слева и с бензобаком справа — помогает избежать больших очередей на автозаправочных станциях. Это позволяет автомобилям подъезжать к колонкам с разных сторон, тем самым снижая нагрузку на АЗС.