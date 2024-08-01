Узнайте, почему неправильно снятый аккумулятор может стать ловушкой

Почему важно знать, как правильно снимать и устанавливать аккумулятор

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Многие новички в автолюбительском деле, сталкиваясь с необходимостью зарядки аккумулятора, задаются вопросом: как правильно его снимать?

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В частности, возникает вопрос, какую клемму откручивать первой, а какую второй? То же самое касается обратного процесса: как правильно устанавливать аккумулятор?

Эти вопросы могут показаться наивными, ведь это дело кажется простым. Однако важно помнить, что, несмотря на небольшое напряжение, аккумулятор обладает большой силой тока, достаточной для сваривания металла.

Если неправильно снять или установить аккумулятор, что бывает даже у опытных водителей, весь этот ток может пройти через вас. Последствия могут быть серьезными. У автомобильного аккумулятора есть два полюса: "плюс" и "минус". От минусовой клеммы идет провод, который прикрепляется к кузову.

Плюсовая клемма соединяется с генератором, стартером, электрикой и так далее. Если сначала снимать плюсовую клемму, можно случайно коснуться металлических частей и вызвать мощное замыкание.

Поэтому сначала следует снимать минусовую клемму, чтобы обесточить кузов, а затем уже плюсовую. При установке аккумулятора последней следует крепить минусовую клемму.