Вот что произойдет с вашим рулем, если использовать влажные салфетки

Почему не стоит использовать влажные салфетки для протирки руля

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Влажные салфетки могут показаться удобным вариантом для очистки рулевого колеса, ведь они быстро восстанавливают чистоту поверхности.

Фото: upload.wikimedia.org by Михаил Дугин, CC BY-SA 4.0

Тем не менее, опытные водители избегают использования влажных салфеток для этой цели. Проблема в том, что такие салфетки могут повредить кожаное покрытие руля.

Что происходит при частом использовании влажных салфеток для руля? Состав, которым пропитаны салфетки, отлично удаляет загрязнения, но при этом устраняет и пропитку, улучшающую прочность и долговечность кожи. В результате, частое использование влажных салфеток может привести к ухудшению внешнего вида рулевого колеса, и через пару лет оно начнет выглядеть изношенным.

Как же правильно чистить руль? Гигиенические салфетки лучше не использовать для кожаных рулевых колес. Вместо этого протирайте руль кусками обычной ткани, как влажной, так и сухой. Для идеальной чистоты используйте специальные очистители, предназначенные для кожаных покрытий.