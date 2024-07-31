Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Алсу опубликовала редкие фото с женой старшего брата
Raiffeisen Bank планирует продать акции российского подразделения
Актриса Катерина Ковальчук совершила древний русский обряд на девичнике
Как улучшить здоровье и кожу с помощью детокс воды
Певица Ирина Ортман напомнила о задаче артистов развлекать народ
Как приготовить вкусную подливу из лука: пошаговый рецепт
За экскурсии без уведомления МЧС в России начнут штрафовать
Новые правила для дорожных камер вступят в силу с сентября 2024 года
Замбийка вновь на Олимпиаде спустя 16 лет уже в роли футболистки
Скандал с ОСАГО: почему водители готовы нарушить закон

Водители обходят ОСАГО: экономия или риск

1:37
Авто

Недавно появилась тенденция среди автовладельцев отказываться от оформления полиса ОСАГО, несмотря на его обязательность для использования автомобиля на общедоступных дорогах. Эксперты выявили три основные причины, по которым водители игнорируют страховку.

Водители обходят ОСАГО: экономия или риск
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Первая и главная причина — повышение стоимости полиса. Современные методы расчета стоимости ОСАГО могут как увеличить, так и уменьшить цену, в зависимости от категории водителя, однако в большинстве случаев полис обходится дороже. В результате многие решают экономить, отказываясь от его покупки.

Вторая причина касается компенсации за ущерб в случае ДТП. В прошлом году, после того как цены на запасные части увеличились, а Центральный банк разрешил использование неоригинальных запчастей при расчетах, размер возмещения существенно сократился. С учетом износа страховые могут выплатить значительно меньше, чем стоимость оригинальных деталей — например, за деталь стоимостью 10 тысяч рублей владелец может получить всего 1500 рублей.

Третья причина связана с неэффективностью судебных разбирательств со страховыми компаниями. В текущих условиях справедливую компенсацию за ущерб можно получить, только если добиваться доплаты от виновника ДТП, что часто приводит к дополнительным финансовым затратам для потерпевшего. Таким образом, страхование ОСАГО перестает выполнять свои защитные функции для пострадавших в ДТП.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
Новая "суперштурмовая" бригада ВСУ уже сталкивается с проблемой Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Последние материалы
Опровергнута роль вулкана Хунга-Тонга в катастрофическом потеплении последних лет
Максим Галкин* высмеял брак Пугачёвой и Киркорова на фестивале в Юрмале
Звезда "Папиных дочек" Карпович показала редкое фото с матерью
Как спорт может повлиять на зрение
Ирина Хакамада улетела с особенной дочерью из России в Грузию
РСХБ возобновил работу карт UnionPay за рубежом
Подавшая на развод Бакальчук заявила, что брак распался ещё до сделки по бизнесу
Комик Гарик Харламов заявил, что они с Ковальчук планируют завести детей
Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта пострадал в аварии на электровелосипеде
Как избежать обострения варикоза летом: советы флеболога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников