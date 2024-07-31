Скандал с ОСАГО: почему водители готовы нарушить закон

Водители обходят ОСАГО: экономия или риск

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Недавно появилась тенденция среди автовладельцев отказываться от оформления полиса ОСАГО, несмотря на его обязательность для использования автомобиля на общедоступных дорогах. Эксперты выявили три основные причины, по которым водители игнорируют страховку.

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Первая и главная причина — повышение стоимости полиса. Современные методы расчета стоимости ОСАГО могут как увеличить, так и уменьшить цену, в зависимости от категории водителя, однако в большинстве случаев полис обходится дороже. В результате многие решают экономить, отказываясь от его покупки.

Вторая причина касается компенсации за ущерб в случае ДТП. В прошлом году, после того как цены на запасные части увеличились, а Центральный банк разрешил использование неоригинальных запчастей при расчетах, размер возмещения существенно сократился. С учетом износа страховые могут выплатить значительно меньше, чем стоимость оригинальных деталей — например, за деталь стоимостью 10 тысяч рублей владелец может получить всего 1500 рублей.

Третья причина связана с неэффективностью судебных разбирательств со страховыми компаниями. В текущих условиях справедливую компенсацию за ущерб можно получить, только если добиваться доплаты от виновника ДТП, что часто приводит к дополнительным финансовым затратам для потерпевшего. Таким образом, страхование ОСАГО перестает выполнять свои защитные функции для пострадавших в ДТП.