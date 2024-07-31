Всё, что нужно знать о новых дорожных камерах, которые заработают в сентябре

Новые правила для дорожных камер вступят в силу с сентября 2024 года

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С 1 сентября 2024 года начнет действовать новая регуляция дорожных камер, разработанная Министерством транспорта. Автоэксперт подчеркнул, что эти изменения нацелены на усиление безопасности на дорогах и повышение эффективности мониторинга соблюдения ПДД. Нововведения охватывают расширение функционала дорожных камер.

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Специалист по развитию сервиса "Штрафы" в компании "Передовые Платежные Решения" Олеся Яшина, отметила, что теперь камеры будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие виды нарушений, включая неправильный обгон, проезд на красный свет и соблюдение дистанции между транспортными средствами.

Согласно новым правилам, изменятся и технические аспекты установки камер. Министерство транспорта установило более строгие требования к точности монтажа и калибровки устройств, что должно повысить точность и правомерность фиксации нарушений. Также предусмотрены новые стандарты для таких параметров, как угол обзора, разрешение изображения и время фиксации данных.

Эксперт добавила, что благодаря нововведениям ожидается повышение эффективности наблюдения за дорожной обстановкой и снижение числа нарушений, что способствует улучшению общей безопасности на дорогах.

Проект новых правил подвергался изменениям и доработкам с учетом общественного мнения и экспертных рекомендаций после его публикации в декабре прошлого года. Некоторые изначально предложенные пункты были исключены из окончательной версии документа после обсуждений и оценки их эффективности.

Таким образом, новые правила дорожных камер станут значительным шагом в направлении усиления дорожной безопасности и дисциплины. Ожидается, что их введение изменит текущую практику контроля за соблюдением ПДД, и водителям следует подготовиться к нововведениям в законодательстве.