С 1 сентября 2024 года начнет действовать новая регуляция дорожных камер, разработанная Министерством транспорта. Автоэксперт подчеркнул, что эти изменения нацелены на усиление безопасности на дорогах и повышение эффективности мониторинга соблюдения ПДД. Нововведения охватывают расширение функционала дорожных камер.
Специалист по развитию сервиса "Штрафы" в компании "Передовые Платежные Решения" Олеся Яшина, отметила, что теперь камеры будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие виды нарушений, включая неправильный обгон, проезд на красный свет и соблюдение дистанции между транспортными средствами.
Согласно новым правилам, изменятся и технические аспекты установки камер. Министерство транспорта установило более строгие требования к точности монтажа и калибровки устройств, что должно повысить точность и правомерность фиксации нарушений. Также предусмотрены новые стандарты для таких параметров, как угол обзора, разрешение изображения и время фиксации данных.
Эксперт добавила, что благодаря нововведениям ожидается повышение эффективности наблюдения за дорожной обстановкой и снижение числа нарушений, что способствует улучшению общей безопасности на дорогах.
Проект новых правил подвергался изменениям и доработкам с учетом общественного мнения и экспертных рекомендаций после его публикации в декабре прошлого года. Некоторые изначально предложенные пункты были исключены из окончательной версии документа после обсуждений и оценки их эффективности.
Таким образом, новые правила дорожных камер станут значительным шагом в направлении усиления дорожной безопасности и дисциплины. Ожидается, что их введение изменит текущую практику контроля за соблюдением ПДД, и водителям следует подготовиться к нововведениям в законодательстве.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.