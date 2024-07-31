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Срочно проверьте: новые штрафы за нарушения на пешеходном переходе!

Новые правила штрафов за остановку и манёвры на "зебре"

1:14
Авто

Автовладельцы могут столкнуться со штрафом в размере 2500 рублей за непропуск пешеходов на зебре. В ходе интервью с представителем ГАИ стало известно, что водителям грозят разнообразные штрафы за нарушения на пешеходном переходе, даже если пешеходов на нем нет.

Новые правила штрафов за остановку и манёвры на "зебре"
Фото: unsplash.com by Henrique Félix, CC0

Остановка автомобиля ближе чем за пять метров до пешеходного перехода или непосредственно на нем может обойтись в 1000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге штраф увеличивается до 3000 рублей.

За въезд на зебру во время пробки, когда движение за переходом затруднено, штраф составляет 3000 рублей. Разворот на пешеходном переходе может стоить от 500 до 1500 рублей в зависимости от степени нарушения, при этом за нарушение разметки применяется статья 12.16 КоАП.

Движение задним ходом по зебре карается штрафом в 500 рублей, так как это повышает риск не заметить пешеходов. Также штраф за обгон в зоне пешеходного перехода может достигать 5000 рублей с возможностью лишения прав на срок от четырех до шести месяцев.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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