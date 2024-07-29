Сотрудники дорожной инспекции Москвы отправили на спецстоянку 1,3 тысячи автомобилей такси

В 2024 году Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) провела проверку 18,5 тысяч автомобилей такси, передает auto.ru.
По итогам проверки 1,3 тысячи машин были изъяты из-за нарушений.
Инспекторы МАДИ проверяли, проходил ли водитель медосмотр и осуществлялся ли технический контроль автомобиля перед выходом на линию.
При выявлении нарушений машина временно изымается и отправляется на спецстоянку.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что ежедневные проверки помогают сделать водителей такси более ответственными.
Департамент транспорта Москвы также контролирует деятельность таксопарков и таксистов с помощью системы КИС "АРТ", которая отсеивает водителей, не проходящих медицинские осмотры, и не передает заказы нарушителям ПДД и лицам с водительским стажем менее трех лет. В системе зарегистрировано более 390 тысяч человек.
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