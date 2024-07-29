Выбор на любой вкус: Ford меняет стратегию своего развития

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Ford будет продолжать предлагать электромобили, авто гибридные и с ДВС

1:35
Авто

В начале февраля 2021 года компания Ford Motor заявила, что с начала следующего десятилетия на европейском рынке будет выпускать исключительно электромобили под знаменитым голубым овалом, пишет news. drom.

Ford будет продолжать предлагать электромобили, авто гибридные и с ДВС
Фото: openverse by Rutger van der Maar, CC BY 2.0

Несмотря на то, что каждый проданный электромобиль Ford приводит к значительным убыткам компании, соответствующим его стоимости, это означало, что вся линейка автомобилей Ford в Европе будет переведена на платформу MEB от Volkswagen.

Однако в 2024 году этот замысел был отложен, а о прекращении переоборудования автозавода Ford в испанской Валенсии для производства электромобилей стало известно только из недавнего интервью исполнительного директора по электромобильному направлению Ford Model E концерна Марина Гьяджа британскому изданию Autocar.

Начатое в 2022 году обновление производственной линии для электромобилей в Валенсии было приостановлено. Это предприятие является крупнейшим автомобильным заводом Ford не только в Европе, но и за пределами США. Больше года прошло с момента последнего выпуска автомобиля, и дальнейшая судьба завода остается неопределенной.

Что касается изменений в стратегии Ford на европейском рынке, Марин Гьяджа отметил, что компания будет продолжать предлагать широкий ассортимент автомобилей — и электрические, и гибридные, и на традиционном топливе, так как таковы текущие потребности клиентов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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