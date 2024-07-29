Владельцам европейских иномарок не стоит спешить с продажей авто

Если это нормальный автомобиль, то самое страшное, что можно с ним сделать, — это его продать. Так считает автоблогер Алексей Жутиков, пишет autonews.
Если владелец не планирует покупать машину и готов кататься на велосипеде, то можно рассмотреть вариант продажи.
В этом случае можно получить большую сумму денег, превышающую первоначальную стоимость машины.
Однако в настоящий момент продажа подержанной иномарки в хорошем состоянии является нецелесообразной.
Новый «китаец» у официалов будет единственной альтернативой по текущим ценам. Также наблюдается дефицит на вторичном рынке автомобилей.
Подержанные машины рассматриваются перекупами, которые перепродают их по высоким ценам.
Частные лица либо не продают свои европейские или корейские автомобили, либо продажа осуществляется за значительные суммы.
События на вторичном рынке включают быструю раскупку хороших подержанных автомобилей, таких как BMW 1-Series, который может быть продан всего за несколько часов.
Заказать европейский автомобиль с пробегом сейчас возможно, но цена будет космической.
По словам эксперта, некоторые бренды уже планируют вернуться на российский рынок.
В настоящее время России все еще есть офисы, работающие сотрудники получают зарплаты, что свидетельствует о надежде на положительные изменения.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.