Представитель "АвтоВАЗа" проинформировал о средней зарплате рабочих

Сколько в среднем получают рабочие "АвтоВАЗа"

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Согласно информации от профсоюзной организации завода, рабочие "АвтоВАЗа" зарабатывают почти 100 тыс. рублей в месяц, пишет "За рулем".

Фото: freepik.com by standret, PDM

Данные предоставлены вице-президентом по персоналу и социальной политике АО «АвтоВАЗ» Дмитрием Михаленко.

В первом полугодии 2024 года средняя заработная плата основных рабочих (с учетом премий, переработки и др.) превысила 93 тысячи рублей.

По таким показателям компания входит в число лидеров по оплате труда среди промышленных предприятий Самарской области.

Ранее сообщалось, что на заводе запланированы масштабная модернизация, создание запаса автокомпонентов для быстрого запуска и дальнейшей бесперебойной работы