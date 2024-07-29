Представитель "АвтоВАЗа" проинформировал о средней зарплате рабочих

Согласно информации от профсоюзной организации завода, рабочие "АвтоВАЗа" зарабатывают почти 100 тыс. рублей в месяц, пишет "За рулем".
Данные предоставлены вице-президентом по персоналу и социальной политике АО «АвтоВАЗ» Дмитрием Михаленко.
В первом полугодии 2024 года средняя заработная плата основных рабочих (с учетом премий, переработки и др.) превысила 93 тысячи рублей.
По таким показателям компания входит в число лидеров по оплате труда среди промышленных предприятий Самарской области.
Ранее сообщалось, что на заводе запланированы масштабная модернизация, создание запаса автокомпонентов для быстрого запуска и дальнейшей бесперебойной работы
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.