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Опасная ошибка: что нужно срочно сделать, если вы случайно залили в автомобиль неверное горючее

5 шагов, которые спасут ваш двигатель после неправильной заправки

2:10
Авто

Ошибиться с выбором топлива и залить в бак неподходящий вид бензина или дизельного топлива могут даже опытные автомобилисты. Последствия такой оплошности будут самыми плачевными — от незначительных неполадок до серьезных повреждений двигателя и дорогостоящего ремонта.

5 шагов, которые спасут ваш двигатель после неправильной заправки
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Что же делать, если вы случайно заправили автомобиль неверным топливом? Рассмотрим пошаговые действия в такой ситуации.

Немедленно остановите автомобиль
Как только вы осознали ошибку, немедленно съезжайте с дороги и заглушите двигатель. Продолжение движения может усугубить ситуацию и привести к поломке.

Не запускайте двигатель
Ни в коем случае не пытайтесь завести автомобиль после неправильной заправки. Это лишь усилит попадание несовместимого топлива в топливную систему и двигатель.

Слейте неправильное топливо
Необходимо как можно скорее полностью слить бензин или дизель из бака. Для этого вызовите эвакуатор, который доставит ваш автомобиль в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно сливать топливо — это небезопасно.

Промойте топливную систему
В сервисном центре специалисты должны полностью промыть топливную систему, включая бензобак, топливопроводы, форсунки и другие элементы. Это необходимо, чтобы удалить остатки неправильного топлива.

Замените моторное масло
Если в двигатель попало несовместимое топливо, то необходима полная замена масла. Это поможет исключить ухудшение смазывающих свойств и преждевременный износ деталей.

Проверьте работу двигателя
После проведения всех необходимых работ по промывке системы и замене масла, специалисты должны тщательно проверить работу двигателя. Только после этого можно будет безопасно снова запустить автомобиль.

Помните, что нарушение совместимости топлива и двигателя может привести к серьезным неисправностям. Поэтому важно как можно быстрее обратиться в сервисный центр, чтобы предотвратить дорогостоящий ремонт.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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