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Почему нельзя использовать влажные салфетки для протирки автомобильного руля?

4 причины не применять влажные салфетки для чистки руля

2:27
Авто

Ежедневная уборка салона автомобиля — важная привычка, которая помогает поддерживать чистоту и порядок в транспортном средстве. Однако многие водители совершают распространенную ошибку, протирая рулевое колесо влажными очищающими салфетками. Это не только не рекомендуется производителями, но и может нанести серьёзный вред автомобилю.

Рассмотрим, почему протирание руля влажной тканью является нежелательным:

1. Риск повреждения кожаного покрытия
Большинство современных автомобильных рулей имеют отделку из натуральной или искусственной кожи. Влажные салфетки могут размягчать и деформировать этот материал, вызывая его растрескивание и преждевременное старение.

2. Проникновение влаги внутрь
Даже хорошо отжатые салфетки все равно оставляют на поверхности рулевого колеса влажные следы. Это может привести к попаданию воды внутрь рулевого механизма, вызывая коррозию металлических деталей и ухудшение их работы.

3. Размягчение и набухание материалов
Под воздействием влаги некоторые компоненты рулевого колеса, например, резиновые прокладки или пластиковые элементы, могут разбухать и деформироваться. Это негативно сказывается на плотности их прилегания и может стать причиной утечек и преждевременного износа.

4. Риск появления пятен и потускнения
Влага, оставленная на кожаной или деревянной отделке руля, может со временем вызывать появление некрасивых пятен, разводов и потускнение первоначального блеска поверхности.

Чтобы избежать такого рода последствий, специалисты рекомендуют использовать для очистки рулевого колеса сухие специальные салфетки или мягкую сухую ткань. Это позволит мягко и бережно удалить загрязнения, не повреждая материалы.

Также важно периодически обрабатывать руль кондиционерами для кожи или восковыми полиролями, которые защищают поверхность от высыхания, растрескивания и выцветания.

Таким образом, влажное протирание рулевого колеса может нанести ущерб его целостности и привести к ускоренному износу. Заботливый уход сухими чистящими средствами гарантирует сохранность рабочих характеристик и эстетичный вид важного элемента интерьера автомобиля.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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