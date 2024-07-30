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Как избежать трещин на лобовом стекле

Никаких трещин: секретный метод защиты стекла

1:35
Авто

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда камень, вылетевший из-под колес другого автомобиля, повреждает лобовое стекло. К сожалению, даже новые автомобили, только что приобретенные и находящиеся на обкатке, не защищены от таких случаев. Интересно, что первоначально камень оставляет маленький скол, который затем может превратиться в трещину, охватывающую всё стекло.

Никаких трещин: секретный метод защиты стекла
Фото: freepik.com by jannoon028, PDM

Есть проверенные методы защиты от подобных инцидентов. Хотя оставление автомобиля в гараже исключит повреждение, это не является реалистичным решением. Противоударные пленки на бампере и соблюдение дистанции на дороге не гарантируют полную безопасность, особенно если позади находится водитель, разбрасывающий щебень.

Эффективным решением является использование защитной пленки на лобовом стекле. Она способна предотвратить большинство повреждений от мелких камней, хотя и не защитит от больших булыжников. Защита действует в 99% случаев, и стоимость пленки значительно ниже, чем замена стекла с подогревом и датчиками, которые часто устанавливаются на современные модели.

Таким образом, несмотря на относительно высокую стоимость пленки, она окупается за счет сохранения целостности стекла и избежания дорогостоящего ремонта. Важно также обращать внимание на стиль вождения и дистанцию, особенно избегая близости с грузовыми автомобилями, перевозящими песок, так как они склонны поднимать на колеса крупные камни.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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