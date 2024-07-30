Как предотвратить ржавчину и сохранить статус новой машины

Уход за кузовом автомобиля: как предотвратить ржавчину и избежать повреждений

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый автомобиль требует тщательного ухода, включая внимание не только к его техническому состоянию, но и к состоянию кузова. Иногда две идентичные модели, вышедшие с конвейера в одно время и использовавшиеся в аналогичных условиях, могут выглядеть совершенно по-разному. Одна из них может сохраняться в отличном состоянии, в то время как другая покрывается ржавчиной и быстро приходит в негодность. Ключ к пониманию этого кроется в отношении владельца к уходу за своим транспортным средством.

Фото: freepik.com by artursafronovvvv, PDM

Уход за автомобилем включает особое внимание к тем частям кузова, которые особенно подвержены коррозии. Наиболее часто проблемы возникают на днище автомобиля и порогах, которые, если не обрабатывать антикоррозийными средствами, могут быстро прийти в негодность, особенно в условиях влажного климата. Также важно обращать внимание на места за фарами, места стыковки бамперов и крыльев, крепления подкрылков и брызговиков, которые часто упускаются из виду до появления первых признаков коррозии.

Одной из частых причин повреждения кузова являются мелкие сколы и царапины от камней или в результате незначительных аварий, которые могут оголить металл и спровоцировать ржавчину. Поэтому важно своевременно устранять такие повреждения, обычно достаточно полировки, чтобы предотвратить коррозию.

Помимо этого, регулярная мойка автомобиля играет важную роль в сохранении кузова. Загрязнения в виде птичьего помета, сока растений и насекомых не только портят внешний вид авто, но и могут привести к повреждению лакокрасочного покрытия, что ускоряет процесс коррозии. Даже хорошо оцинкованный кузов не защищен от ржавчины без должного ухода, поскольку цинковое покрытие лишь замедляет, но не останавливает коррозию.



4