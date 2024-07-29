Не забывайте подголовники! Как избежать штрафа и обеспечить безопасность

В ГАИ призвали снимать подголовники в автомобиле при установке детского сидения

В современных автомобилях подголовники играют не менее важную роль, чем ремни безопасности, и требуют внимания водителя. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему правильная установка подголовников важна и в каких случаях их нужно снимать для обеспечения безопасности пассажиров.

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Подголовник на водительском сиденье всегда должен быть установлен, так как это критически важно для безопасности. Он должен быть отрегулирован так, чтобы расстояние между ним и затылком водителя составляло от четырех до девяти сантиметров.

Это связано с тем, что подголовники, как и ремни безопасности, включены в "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств" (пункт 7.9). Несоблюдение этих требований может привести к штрафу в размере 500 рублей, согласно статье 12.5.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Поэтому важно не недооценивать значение подголовников и правильно их регулировать.

Если водитель едет один, временное снятие задних подголовников может быть полезным решением. Многие автопроизводители, стремясь к стильному дизайну, часто жертвуют функциональностью, в результате чего задние окна хэтчбеков и кроссоверов становятся узкими, ухудшая видимость. Подголовники еще больше ограничивают обзор.

Также стоит учитывать установку детского кресла. Иногда подголовник детского кресла может упираться в подголовник заднего сиденья, создавая щель между ними. Этот зазор недопустим, так как он может ослабить фиксацию детского кресла. В таких случаях лучше снять подголовник автомобиля, чтобы обеспечить плотное прилегание детского кресла к сиденью и максимальную безопасность для ребенка.

Снятие подголовников может быть полезным при перевозке длинных предметов и сложении спинок сидений. Однако после завершения перевозки необходимо вернуть подголовники на место.