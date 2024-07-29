Не забывайте подголовники! Как избежать штрафа и обеспечить безопасность

В современных автомобилях подголовники играют не менее важную роль, чем ремни безопасности, и требуют внимания водителя. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему правильная установка подголовников важна и в каких случаях их нужно снимать для обеспечения безопасности пассажиров.
Подголовник на водительском сиденье всегда должен быть установлен, так как это критически важно для безопасности. Он должен быть отрегулирован так, чтобы расстояние между ним и затылком водителя составляло от четырех до девяти сантиметров.
Это связано с тем, что подголовники, как и ремни безопасности, включены в "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств" (пункт 7.9). Несоблюдение этих требований может привести к штрафу в размере 500 рублей, согласно статье 12.5.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Поэтому важно не недооценивать значение подголовников и правильно их регулировать.
Если водитель едет один, временное снятие задних подголовников может быть полезным решением. Многие автопроизводители, стремясь к стильному дизайну, часто жертвуют функциональностью, в результате чего задние окна хэтчбеков и кроссоверов становятся узкими, ухудшая видимость. Подголовники еще больше ограничивают обзор.
Также стоит учитывать установку детского кресла. Иногда подголовник детского кресла может упираться в подголовник заднего сиденья, создавая щель между ними. Этот зазор недопустим, так как он может ослабить фиксацию детского кресла. В таких случаях лучше снять подголовник автомобиля, чтобы обеспечить плотное прилегание детского кресла к сиденью и максимальную безопасность для ребенка.
Снятие подголовников может быть полезным при перевозке длинных предметов и сложении спинок сидений. Однако после завершения перевозки необходимо вернуть подголовники на место.
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