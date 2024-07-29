Эксперты раскрыли, как спойлеры могут ухудшить ваш автомобиль — читайте, чтобы избежать ошибки

В ГАИ объяснили, почему категорически запрещено устанавливать спойлер на машину

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Аэродинамика — это не просто модное слово в автомобильной индустрии, а настоящая наука, определяющая возможности современных автомобилей. Каждая новая модель проходит тщательные испытания в аэродинамической трубе перед серийным производством. Эта процедура помогает правильно установить аэродинамические элементы на кузове, включая задний спойлер.

Фото: Wikipedia by raffaele sergi, CC BY 2.0

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему не следует устанавливать аэродинамические обвесы и задний спойлер, если они не предусмотрены производителем.

Спойлеры на багажниках и крышах современных автомобилей изначально разрабатываются для улучшения управляемости и устойчивости. Эта идея была принята на вооружение как производителями гражданских автомобилей, так и производителями тюнинг-аксессуаров, обещающих улучшение этих характеристик, вплоть до экономии топлива.

Однако такие обещания часто не соответствуют реальности, и реальная эффективность спойлеров может быть очень низкой.

Спойлер, прошедший тщательные испытания в аэродинамической трубе и установленный на заводе в соответствии со всеми стандартами, действительно способен существенно улучшить аэродинамические характеристики автомобиля, направляя воздушные потоки с максимальной эффективностью. Однако низкокачественные обвесы, приобретенные в интернете, могут только навредить. Такие изделия часто ухудшают аэродинамику, из-за чего, например, щетки заднего стеклоочистителя могут не справляться с задачей.

Кроме того, нештатный спойлер может оторваться прямо во время движения и стать причиной аварии.

В ГАИ предупреждают, что эксплуатация транспортного средства с неоригинальным спойлером запрещена. За это нарушение, согласно статье 12.5 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 500 рублей и направление на внеочередной техосмотр.