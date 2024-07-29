5 ошибок автовладельцев, которые ускоряют появление ржавчины: вы делаете их каждый день

Автосервис назвал 5 ошибок, которые приводят к коррозии кузова новой машины

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Обычные автолюбители часто сосредотачиваются на защите днища автомобиля, полагая, что именно там коррозия возникает чаще всего. Однако антикоррозийная обработка других частей кузова также важна. Многие водители сами ухудшают ситуацию, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту.

Фото: unsplash.com by John-Mark Kuznietsov, PDM

Владелец кузовного автосервиса в интервью порталу njcar. ru назвал пять ошибок автовладельцев, которые ускоряют появление коррозии на автомобиле.

При покупке нового автомобиля многие клиенты просят дилера установить пластиковые подкрылки, полагая, что они надежно защитят от камней и грязи. Дилеры охотно выполняют этот запрос, получая дополнительную прибыль. Однако качество такой установки часто оставляет желать лучшего.

Установщики редко учитывают все особенности конструкции конкретного автомобиля, что может привести к преждевременному появлению ржавчины.

Из-за некачественной установки или инженерных ошибок на местах стыков пластиковых подкрылков и металлических крыльев часто стирается краска, что неминуемо ведет к образованию ржавчины. Причины могут быть различны: от халатности установщиков до конструктивных дефектов на этапе проектирования.

Лучшее решение в таких случаях — регулярная мойка колесных арок и отказ от установки подкрылков в неспециализированных сервисах, о чем многие владельцы даже не задумываются.

На новые машины часто устанавливают пластиковые брызговики, которые со временем становятся ловушками для грязи, листьев, пыли и химических реагентов. Эти скопления способствуют прогрессированию коррозии. Рекомендуется раз в год снимать брызговики и очищать накопившуюся грязь.

Однако большинство автовладельцев игнорируют этот важный этап обслуживания, что приводит к сквозной коррозии и необходимости дорогого ремонта.

Заводы обычно наносят специальную защитную пленку на некоторые кузовные элементы, чтобы грязь и камни не повреждали арки. Со временем эта пленка может отлететь, оставляя покрытие незащищенным и способствуя появлению ржавчины на нижних частях кузова.

Современные автомобили часто имеют переднюю часть, выполненную из пластика, что создаёт иллюзию отсутствия ржавчины. Однако стальной крепеж, использующийся для фиксации пластиковых элементов, подвержен коррозии и требует регулярного осмотра и ухода. Запущенная коррозия может привести, например, к деформации крыла.

Водители нередко забывают тщательно осмотреть автомобиль после кузовного ремонта. Недобросовестные мастера могут использовать саморезы вместо пластиковых клипс для установки подкрылков, что приводит к быстрой коррозии саморезов и их осыпанию. В итоге владельцу приходится снова отправляться в сервис, теряя время и испытывая неудобства.