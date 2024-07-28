Что скрывает ваша приборная панель: 5 тревожных знаков, которые нельзя игнорировать

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В ГАИ назвали 8 самых опасных индикаторов на панели приборов автомобиля

2:17
Авто

Когда водитель запускает двигатель, все предупреждающие лампочки на приборной панели должны погаснуть. Если этого не происходит, дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к серьезным проблемам. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал, на какие индикаторы на приборной панели нужно обязательно обращать внимание.

В ГАИ назвали 8 самых опасных индикаторов на панели приборов автомобиля
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, CC BY 2.0

Первым в списке идет красный индикатор с изображением масленки. Этот сигнал предупреждает о низком давлении масла в двигателе, что может иметь множество причин. Игнорирование этого предупреждения крайне опасно, так как недостаток масла может привести к серьезным повреждениям и даже полной поломке двигателя.

Красный индикатор с изображением термометра — это сигнал о критическом перегреве двигателя. Причины могут быть различными: от неисправности термостата до недостатка охлаждающей жидкости.

Следующий тревожный сигнал — красный восклицательный знак в скобках или индикатор ABS. Если эти индикаторы остаются включенными, это свидетельствует о проблемах с тормозной системой, которые требуют немедленного внимания. Игнорирование этого сигнала может поставить под угрозу вашу безопасность.

Если на приборной панели горит индикатор руля с восклицательным знаком, это указывает на проблемы с системой рулевого управления. В таком случае эксплуатация автомобиля запрещена до устранения неисправности, иначе вы рискуете столкнуться с серьезными неприятностями.

Индикатор "АТ" сигнализирует о возможных проблемах с автоматической трансмиссией, таких как перегрев, неисправность или недостаток трансмиссионной жидкости. В таком случае необходимо немедленно остановиться.

Если на приборной панели загорается значок полного привода или "4х4", это указывает на неисправность полноприводной трансмиссии. В этом случае рекомендуется как можно скорее обратиться в сервисный центр, чтобы предотвратить усугубление проблемы.

Красный символ аккумулятора на панели говорит о проблемах с электросистемой автомобиля, таких как разряженный аккумулятор или неисправность генератора.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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