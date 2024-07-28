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Водители, внимание: ГАИ раскрыла, когда автобусам можно не уступать

В ГАИ рассказали, когда водитель может не уступать дорогу автобусу

2:31
Авто

В крупных городах, где власти стремятся сократить автомобильные заторы, автобусы и маршрутные такси обладают рядом привилегий. Представитель ГАИ рассказал порталу njcar. ru, в каких случаях водители могут не уступать дорогу общественному транспорту.

В ГАИ рассказали, когда водитель может не уступать дорогу автобусу
Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём, CC0

Согласно Правилам дорожного движения, маршрутными транспортными средствами считаются автобусы, троллейбусы и трамваи, которые следуют по определённым маршрутам и останавливаются в установленных местах. Эти транспортные средства не только выполняют свои функции, но и имеют определённые права, отличающие их от других автомобилей.

Одним из основных преимуществ общественного транспорта являются выделенные полосы. На таких полосах могут передвигаться маршрутные автобусы, троллейбусы, такси, школьные автобусы и велосипеды (если полоса расположена справа).

Нарушение этого правила частным автомобилем влечет за собой штраф в размере 1500 рублей, а в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, штраф может достигать 3000 рублей.

Однако частные автомобили могут временно заезжать на выделенные полосы, если разметка представляет собой прерывистую линию, для выполнения маневров съезда с дороги или для посадки и высадки пассажиров. Важно, чтобы эти действия не создавали помех для движения общественного транспорта, иначе нарушение будет зафиксировано.

В населенных пунктах водители автобусов и троллейбусов имеют приоритет при движении от остановок. Согласно пункту 18.3 ПДД, все автомобилисты обязаны уступить дорогу общественному транспорту, начинающему движение с остановочного пункта.

Водители общественного транспорта, в свою очередь, могут тронуться с места только после того, как убедятся, что им уступают дорогу.

Многие водители путаются в том, когда нужно уступать дорогу маршрутному транспорту. Если автобус перестраивается, продолжая движение в том же направлении, уступать ему не требуется. Однако ситуация меняется, если автобус начинает движение от остановки, особенно если он выезжает из-за припаркованного автомобиля.

В таких случаях водители обязаны уступить дорогу, даже если это не прописано прямо в пункте 18.3 ПДД.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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