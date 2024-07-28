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Представители компании Tesla призывают владельцев электромобилей отказаться от необычного способа зарядки

Необычный способ зарядки электромобилей насторожил представителей компании Tesla

1:02
Авто

Компания Tesla призвала владельцев электромобилей не использовать влажные полотенца при зарядке своих транспортных средств, сообщает издание PCMag.

Необычный способ зарядки электромобилей насторожил представителей компании Tesla
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, CC BY-SA 4.0

"Размещение мокрой ткани на ручке кабеля Supercharger не увеличивает скорость зарядки и мешает работе температурных датчиков, создавая риск перегрева и повреждения. Пожалуйста, воздержитесь от этого, чтобы наши системы могли работать правильно, а истинные проблемы с зарядкой могли быть обнаружены вовремя", — сообщили представители компании.

Суть проблемы заключается в том, что некоторые зарядные провода на станциях Supercharger обматывают влажной тканью, которая охлаждает ручку и может ввести в заблуждение температурные датчики.

Такой подход помогает ускорить процесс зарядки, поскольку исключается автоматическое снижение мощности из-за перегрева.

Отмечается, что в последнее время такая практика стала популярной среди владельцев электромобилей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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