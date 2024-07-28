Представители компании Tesla призывают владельцев электромобилей отказаться от необычного способа зарядки

Компания Tesla призвала владельцев электромобилей не использовать влажные полотенца при зарядке своих транспортных средств, сообщает издание PCMag.
"Размещение мокрой ткани на ручке кабеля Supercharger не увеличивает скорость зарядки и мешает работе температурных датчиков, создавая риск перегрева и повреждения. Пожалуйста, воздержитесь от этого, чтобы наши системы могли работать правильно, а истинные проблемы с зарядкой могли быть обнаружены вовремя", — сообщили представители компании.
Суть проблемы заключается в том, что некоторые зарядные провода на станциях Supercharger обматывают влажной тканью, которая охлаждает ручку и может ввести в заблуждение температурные датчики.
Такой подход помогает ускорить процесс зарядки, поскольку исключается автоматическое снижение мощности из-за перегрева.
Отмечается, что в последнее время такая практика стала популярной среди владельцев электромобилей.
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