"АвтоВАЗ" приостанавливает работу из-за корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" объявил о предстоящем корпоративном отпуске

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Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявил о предстоящем корпоративном отпуске, который состоится с 29 июля по 18 августа 2024 года, пишет automail. ru.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В период отпуска планируется подготовить запас автокомпонентов для быстрого запуска и бесперебойной работы предприятия. По сообщению компании, запуск всех сборочных линий "АвтоВАЗа" после отпуска запланирован на 19 августа.

Также отмечается, что во время отпуска будет проведена модернизация, ремонт оборудования на предприятии и оптимизация линии сборки внедорожников Lada Niva.

Ранее автоэксперт Никита Родионов прокомментировал проблему с подбором автозапчастей для китайских Avatr, Li Auto, Zeekr и BYD.