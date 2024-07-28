Чем опасна вода в бутылке, долго находившейся в авто

Россиянам рассказали, что лучше бутылку с водой не оставлять в автомобиле

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Специалист Елена Павлова из МосГИК пояснила, что бутылка с водой, долго находившаяся под солнцем, может стать источником опасных микроорганизмов, сообщает auto.mail.

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Эксперт отметила, что отравление бутилированной водой возможно так же, как и от любого другого продукта. Проблемой может стать неправильное соблюдение температурного режима при транспортировке и хранении, так как высокая температура, в отличие от рекомендации производителя, и воздействие солнечных лучей способствуют размножению микроорганизмов.

Павлова также рекомендует держать питьевую воду в термосумке и следить за сроком годности продукта, включая после вскрытия упаковки.