Чем опасна вода в бутылке, долго находившейся в авто

Специалист Елена Павлова из МосГИК пояснила, что бутылка с водой, долго находившаяся под солнцем, может стать источником опасных микроорганизмов, сообщает auto.mail.
Эксперт отметила, что отравление бутилированной водой возможно так же, как и от любого другого продукта. Проблемой может стать неправильное соблюдение температурного режима при транспортировке и хранении, так как высокая температура, в отличие от рекомендации производителя, и воздействие солнечных лучей способствуют размножению микроорганизмов.
Павлова также рекомендует держать питьевую воду в термосумке и следить за сроком годности продукта, включая после вскрытия упаковки.
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