Когда речь заходит о покорении бездорожья, многие сразу представляют себе массивные рамные джипы и грузовики. Но на самом деле в арсенале настоящих любителей активного отдыха на природе имеются и более компактные модели внедорожников, с которыми можно отправиться в самые захватывающие экспедиции. Давайте рассмотрим 5 ярких представителей этого класса.
Культовый Wrangler — настоящая легенда мирового внедорожного сегмента. Несмотря на свои скромные габариты, эта модель способна покорить сложный рельеф благодаря рамной конструкции, постоянному полному приводу и внушительному клиренсу. Версия Rubicon с усиленными агрегатами и режимами повышенной проходимости стала эталоном для многих небольших внедорожников.
Суровый и неприхотливый Defender оснащается рамной конструкцией и полным приводом, что позволяет ему демонстрировать впечатляющие внедорожные качества даже в стандартном исполнении. А доступные апгрейды и модификации еще больше повышают его проходимость. При этом Defender сохраняет достаточно компактные размеры, что делает его удобным и маневренным.
Этот крошечный внедорожник давно завоевал репутацию одного из самых способных малышей на бездорожье. Благодаря рамной конструкции, жесткому полному приводу, энергоемким подвескам и большому клиренсу Jimny чувствует себя как дома даже на самых сложных маршрутах. При этом его размеры позволяют проезжать там, куда не каждый внедорожник сможет протиснуться.
Брутальный FJ Cruiser, хоть и позиционируется как среднеразмерный внедорожник, вполне может похвастаться компактными габаритами. Сочетание рамной основы, эффективных внедорожных систем и мощной техники позволяет этой модели демонстрировать высокую проходимость, в том числе в условиях тяжелого бездорожья.
Этот яркий представитель класса компактных внедорожников способен удивить своими возможностями на пересеченной местности. Версия Trailhawk с усиленным приводом, защитой днища, большим клиренсом и специальными режимами управления обеспечивает высокую проходимость при небольших габаритах.
Все эти небольшие внедорожники при должной подготовке способны стать верными спутниками в самых захватывающих и сложных внедорожных приключениях. Главное — правильно их подготовить и научиться управлять.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.