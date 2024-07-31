Мощь в миниатюре: 5 небольших внедорожников, способных на серьёзный оффроуд

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Внедорожные способности без лишних размеров. Делимся моделями

2:39
Авто

Когда речь заходит о покорении бездорожья, многие сразу представляют себе массивные рамные джипы и грузовики. Но на самом деле в арсенале настоящих любителей активного отдыха на природе имеются и более компактные модели внедорожников, с которыми можно отправиться в самые захватывающие экспедиции. Давайте рассмотрим 5 ярких представителей этого класса.

Внедорожные способности без лишних размеров. Делимся моделями
Фото: flickr.com by JamesHenry, CC BY 2.0

Jeep Wrangler

Культовый Wrangler — настоящая легенда мирового внедорожного сегмента. Несмотря на свои скромные габариты, эта модель способна покорить сложный рельеф благодаря рамной конструкции, постоянному полному приводу и внушительному клиренсу. Версия Rubicon с усиленными агрегатами и режимами повышенной проходимости стала эталоном для многих небольших внедорожников.

Land Rover Defender

Суровый и неприхотливый Defender оснащается рамной конструкцией и полным приводом, что позволяет ему демонстрировать впечатляющие внедорожные качества даже в стандартном исполнении. А доступные апгрейды и модификации еще больше повышают его проходимость. При этом Defender сохраняет достаточно компактные размеры, что делает его удобным и маневренным.

Suzuki Jimny

Этот крошечный внедорожник давно завоевал репутацию одного из самых способных малышей на бездорожье. Благодаря рамной конструкции, жесткому полному приводу, энергоемким подвескам и большому клиренсу Jimny чувствует себя как дома даже на самых сложных маршрутах. При этом его размеры позволяют проезжать там, куда не каждый внедорожник сможет протиснуться.

Toyota FJ Cruiser

Брутальный FJ Cruiser, хоть и позиционируется как среднеразмерный внедорожник, вполне может похвастаться компактными габаритами. Сочетание рамной основы, эффективных внедорожных систем и мощной техники позволяет этой модели демонстрировать высокую проходимость, в том числе в условиях тяжелого бездорожья.

Jeep Renegade

Этот яркий представитель класса компактных внедорожников способен удивить своими возможностями на пересеченной местности. Версия Trailhawk с усиленным приводом, защитой днища, большим клиренсом и специальными режимами управления обеспечивает высокую проходимость при небольших габаритах.

Все эти небольшие внедорожники при должной подготовке способны стать верными спутниками в самых захватывающих и сложных внедорожных приключениях. Главное — правильно их подготовить и научиться управлять.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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