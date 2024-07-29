Как правильно сесть за руль: идеальное положение

Эксперты рассказали, как правильно садиться за руль

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Положение водителя за рулём напрямую влияет на его комфорт и степень усталости. Неправильная посадка за рулём вызывает сильное напряжение, что приводит к быстрой усталости, зачастую уже в первые 30 минут поездки.

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Можно выбрать максимально комфортное положение, при котором мышцы почти не напрягаются. Однако в этом случае есть риск излишней расслабленности и снижения внимания. К счастью, существует такое положение, которое позволяет избежать серьёзной усталости и одновременно предотвращает чрезмерное расслабление.

Речь идёт о положении, при котором локти слегка согнуты, а при вытянутой вперёд руке запястье должно касаться рулевого колеса. Ноги также должны быть слегка согнуты, и это положение должно сохраняться даже при сильном нажатии на педаль. Данное положение оптимально: сиденье не слишком далеко от руля, но и не слишком близко. Напряжение минимально, при этом концентрация остаётся на высоком уровне.