Как правильно сесть за руль: идеальное положение

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Эксперты рассказали, как правильно садиться за руль

1:03
Авто

Положение водителя за рулём напрямую влияет на его комфорт и степень усталости. Неправильная посадка за рулём вызывает сильное напряжение, что приводит к быстрой усталости, зачастую уже в первые 30 минут поездки.

Эксперты рассказали, как правильно садиться за руль
Фото: freepik.com by standret, PDM

Можно выбрать максимально комфортное положение, при котором мышцы почти не напрягаются. Однако в этом случае есть риск излишней расслабленности и снижения внимания. К счастью, существует такое положение, которое позволяет избежать серьёзной усталости и одновременно предотвращает чрезмерное расслабление.

Речь идёт о положении, при котором локти слегка согнуты, а при вытянутой вперёд руке запястье должно касаться рулевого колеса. Ноги также должны быть слегка согнуты, и это положение должно сохраняться даже при сильном нажатии на педаль. Данное положение оптимально: сиденье не слишком далеко от руля, но и не слишком близко. Напряжение минимально, при этом концентрация остаётся на высоком уровне.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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