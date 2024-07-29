Каждому водителю необходимо научиться "чувствовать" скорость. Иными словами, у него должно появиться умение примерно определять текущую скорость без взгляда на спидометр. Этот навык облегчит управление автомобилем и поможет избежать опасных ситуаций на дороге.
Отсутствие такого умения может привести к дорожно-транспортным происшествиям.
Как развить этот навык
Если вы чувствуете, что у вас плохо развито чувство скорости, начните тренироваться. Лучше всего делать это на загородной трассе, где меньше ограничений скорости и других машин.
Сначала разгонитесь до 90 километров в час, затем снизьте скорость до 60 километров в час, не глядя на спидометр. Когда вы решите, что достигли нужной скорости, посмотрите на спидометр, чтобы проверить, правильно ли вы её определили. Затем снова разгонитесь до 90 километров в час и снова проверьте показания спидометра.
Такие тренировки помогут вам развить умение "чувствовать" скорость.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.