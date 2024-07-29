Как научиться чувствовать скорость автомобиля: советы водителей

Водители рассказали, как научиться чувствовать скорость автомобиля

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждому водителю необходимо научиться "чувствовать" скорость. Иными словами, у него должно появиться умение примерно определять текущую скорость без взгляда на спидометр. Этот навык облегчит управление автомобилем и поможет избежать опасных ситуаций на дороге.

Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

Отсутствие такого умения может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Как развить этот навык

Если вы чувствуете, что у вас плохо развито чувство скорости, начните тренироваться. Лучше всего делать это на загородной трассе, где меньше ограничений скорости и других машин.

Сначала разгонитесь до 90 километров в час, затем снизьте скорость до 60 километров в час, не глядя на спидометр. Когда вы решите, что достигли нужной скорости, посмотрите на спидометр, чтобы проверить, правильно ли вы её определили. Затем снова разгонитесь до 90 километров в час и снова проверьте показания спидометра.

Такие тренировки помогут вам развить умение "чувствовать" скорость.