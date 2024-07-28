Stellantis запускает производство электромобилей в Сербии

Сербский филиал автопроизводителя Stellantis запускает производство электромобилей

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Филиал автопроизводителя Stellantis в Сербии запускает производство электромобилей Fiat Panda, сообщает euronews.

Фото: flickr.com by Leon E. Panetta is licensed under Commons using Flickr upload bot

На церемонии открытия присутствовали президент Сербии Александр Вучич и генеральный директор компании Stellantis Карлос Таварес.

Ранее представители сербских властей и руководства Fiat Chrysler Automobiles подписали соглашение о совместных инвестициях в размере 190 млн евро (доля Белграда составила 48 млн). Компания Stellantis открыла новые производственные линии на заводе в Крагуеваце, где сегодня работает около тысячи человек.

Отсюда модель Grande Panda сначала отправится в Европу, а затем на Ближний Восток и в Африку. Она будет доступна как в электрической, так и в гибридной версии. С запуском серийного выпуска, запланированного на октябрь, Сербия станет первой балканской страной, где будет осуществляться полное производство электромобилей, начиная с аккумуляторов.